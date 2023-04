information fournie par France 24 • 03/04/2023 à 13:00

Direction le premier pays francophone au monde, la République Démocratique du Congo, pour la fin de la semaine française. Trois semaines pour créer des liens entre les entreprises françaises et congolaises. Les grandes et les petites qui peuvent faire connaitre leurs projets et décrocher des financements. Reportage à Kinkolé, un quartier de Kinshasa dans une académie de football.