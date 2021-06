RD Congo : rare visite de Paul Kagame, pour rencontrer Félix Tshisekedi

AFP Video • 26/06/2021 à 15:17

IMAGES Paul Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo (RDC) reçoit Paul Kagame, président du Rwanda à Goma. Une visite rare au cours de laquelle les présidents aborderont différents sujets dont les dégâts de l'éruption du volcan Nyiragongo, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et la signature d'accords commerciaux. Le 25 juin 2021, Paul Kagame a accueilli Félix Tshisekedi du côté rwandais dans la ville de Rubavu où ils ont visité les fissures et les destructions laissées par la récente éruption.