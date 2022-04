RD Congo : des déplacés traumatisés par les attaques des rebelles du M23

information fournie par AFP Video • 05/04/2022 à 17:30

Après les combats entre l'armée et les rebelles du M23 fin mars dans l'est de la République démocratique du Congo, quelque 10.000 personnes se sont enfuies vers l'Ouganda tout proche, selon le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés. Et des milliers d'autres se sont précipitées vers Rutshuru, chef-lieu du territoire du même nom. Traumatisés par ce qu'ils ont vécu, ces déplacés se retrouvent à vivre dans des conditions très précaires, entassés dans des écoles ou des églises.