RD Congo: au lac Kivu, la production d'électricité étouffée par les déchets

information fournie par AFP Video • 23/03/2022 à 13:07

Au lac Kivu, la pollution plastique est telle que l'une des turbines de la plus grande centrale hydroélectrique de l'est de la République démocratique du Congo n'arrive plus à tourner. Gros plan sur l'impressionnante accumulation de déchets au barrage de Ruzizi, alors que l'ONU a lancé début mars à Nairobi des négociations pour un traité mondial contre la pollution plastique, un fléau qui menace l'environnement et contribue à l'effondrement de la biodiversité.