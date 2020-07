AFP Video • 21/07/2020 à 19:57

Rassemblés à Tours, une quinzaine de maires EELV et PS de grandes villes veulent travailler sur des objectifs "de climat, de solidarité et de citoyenneté". Anne Hidalgo et Eric Piolle, à la tête de Paris et Grenoble, déambulent vers les quais de la Loire, avant la photo de famille.