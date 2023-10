information fournie par AFP Video • 22/10/2023 à 16:19

À l'occasion d'un rassemblement à Paris, plaidant pour une "halte au massacre à Gaza", Manuel Bompard, député et coordinateur de La France insoumise déplore l'absence de la Nupes. "Je ne comprends pas et je suis surpris de la décision d'un certain nombre de nos partenaires de la Nupes de ne pas être là aujourd'hui", précise le député. SONORE