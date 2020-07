Rassemblement des salariés de Hop! à Morlaix pour défendre leurs emplois

AFP Video • 08/07/2020 à 11:50

IMAGES Quelques centaines de salariés de de la filiale régionale d'Air France Hop! sont rassemblés à Morlaix, qui fait partie des sites que la compagnie compte fermer d'ici 2023. C'est derrière un cercueil que les salariés, sous forme de cortège funéraire, se rendent à une réunion avec la direction nationale du groupe. Le plan social prévoit la fermeture de 12 des 14 bases de personnel navigant (toutes sauf Paris-Charles-de-Gaulle et Lyon) et des sites de maintenance de Lille et Morlaix.