Ras-le-bol de la guerre... En Afghanistan, les jeunes de Kaboul tentent de se bâtir une autre ville

France 24 • 05/02/2020 à 14:56

Depuis de longues années, l'Afghanistan est ravagé par la guerre et sa capitale, Kaboul, rongée par le terrorisme, la criminalité et la crise économique. Mais dans ce chaos, de plus en plus de jeunes afghans tentent de changer les choses. À travers la culture, le sport ou encore la mode, ils veulent façonner une ville à leur image, moderne et ouverte d'esprit. Reportage de Margaux Benn et Sonia Ghezali.