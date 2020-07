Rare naissance de lémuriens jumeaux au zoo de Singapour

AFP Video • 16/07/2020 à 22:03

C'est la première fois en plus d'une décennie que le zoo de Singapour est le théâtre d'une naissance de Vari roux, espèce de lémurien rare et en danger critique d'extinction. Une naissance d'autant plus exceptionnelle qu'il s'agit de jumeaux. Bien qu'ils soient nés plus tôt cette année, ce n'est qu'après le confinement que le public a pu les découvrir.