AFP Video • 18/12/2020 à 11:25

Au moins 300 élèves dont le rapt avait été revendiqué par le groupe jihadiste Boko Haram sont relâchés par leurs ravisseurs dans le nord-ouest du Nigeria. Ce rapt de masse a été coordonné par le chef de gang Awwalun Daudawa en collaboration avec deux autres bandits renommés, Idi Minoriti et Dankarami, groupes armés qui terrorisent les populations dans le nord-ouest du Nigeria, et perpètrent des enlèvements contre rançon et des vols de bétail.