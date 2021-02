Rappeur incarcéré: quatrième nuit de manifestations à Barcelone

AFP Video • 20/02/2021 à 09:51

IMAGESÀ Barcelone, des manifestants sont rassemblés pour une nouvelle nuit de protestation contre l'incarcération de Pablo Hasel, rappeur condamné à neuf mois de prison pour des tweets dans lesquels il insultait la monarchie et la police, ainsi que pour apologie du terrorisme. Les nuits précédentes, les manifestations se sont terminées en affrontements et au total, près d'une centaine de personnes ont été arrêtées depuis mardi 16 février et de nombreuses autres blessées.