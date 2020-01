Raphaël Glucksmann : " L'urgence climatique est incompatible avec tous les accords de libre-échange"

France 24 • 27/01/2020 à 14:31

Raphaël Glucksmann, fondateur du mouvement "Place Publique" et député européen (groupe Socialistes et Démocrates) milite pour une "sociale écologie". Pour lui, le "Green Deal" de la Commission est insuffisant et il faut faire entrer dans les faits l'urgence climatique par des décisions concrètes, en refusant notamment de nouveaux accords de libre-échange. Selon lui, la jeune Greta Thunberg exprime le sérieux du monde, tandis que Donald Trump et tous les climato-sceptiques mènent des politiques destructrices.