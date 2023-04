Qui était Vladlen Tatarsky, le blogueur russe pro-guerre tué dans un attentat à Saint-Pétersbourg ?

information fournie par France 24 • 07/04/2023 à 19:27

Le 2 avril dans un bar de Saint-Pétersbourg, un attentat à l'explosif a fait plus de quarante blessés et tué un blogueur pro-guerre célèbre : Maxime Fomine, alias Vladlen Tatarsky. Décoré par Vladimir Poutine à titre posthume de l'Ordre du courage, il multipliait sur ses réseaux sociaux les appels à détruire l'Ukraine et exterminer les Ukrainiens. Elena Volochine revient sur ses prises de position et sur le club de discussion où a eu lieu l'attentat et qui appartient au chef de la milice militaire privée "Wagner", Evgueny Prigojine.