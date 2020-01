Qui dit mieux : Les bonnes affaires des enchères

France 24 • 13/01/2020 à 11:15

Des télévisions, des machines à laver, des poils à bois, des échelles en passant par du matériel informatique ou de la vaisselle, tout se vend et s'achète aux enchères. Amateurs et professionnels exploitent le filon et revendent sur Internet. Les bonnes affaires des enchères, reportage à Orléans pour C'est en France sur FRANCE 24