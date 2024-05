information fournie par AFP Video • 07/05/2024 à 17:06

Le Premier ministre Gabrial Attal et le député du Puy-de-Dôme André Chassaigne (Nupes) s'invectivent dans l'hémicycle au sujet de la position de la France vis-à-vis de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas et sur les mobilisations étudiantes propalestiniennes. IMAGES