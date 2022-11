information fournie par France 24 • 17/11/2022 à 19:19

Les journalistes Quentin Müller et Sebastian Castelier ont enquêté sur les conditions de vie et de travail de la main d'œuvre immigrée – notamment asiatique et africaine – dans les pays du Golfe. Ils en tirent un livre, "Les Esclaves de l'homme-pétrole" (éd. Marchialy), qui éclaire aussi sur la situation spécifique du Qatar, où s'ouvre dans quelques jours la Coupe du monde de football.