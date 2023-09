information fournie par AFP Video • 23/09/2023 à 16:02

Quelques milliers de manifestants se rassemblent à Paris contre "le racisme systémique" et "les violences policières", alors qu'environ 30.000 personnes sont attendues dans plusieurs villes de France. Une mobilisation portée depuis plus d'un mois par la gauche radicale et d'autres organisations et encadrée par un important dispositif de sécurité. IMAGES