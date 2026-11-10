Quel candidat osera appliquer ces mesures chocs pour redresser la France ?

Retraites, fonction publique, prestations sociales ou niches fiscales : la Cour des comptes avance une série de propositions susceptibles de générer plus de 30 milliards d'euros d'économies et de recettes supplémentaires. Gel des pensions, remise en cause de certains avantages fiscaux et maîtrise des dépenses publiques figurent parmi les pistes jugées les plus efficaces pour réduire le déficit. Reste à savoir quels candidats à l'élection présidentielle seront prêts à défendre des mesures aussi sensibles politiquement. L'analyse de Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion, Ecorama du 10 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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