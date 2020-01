Quand la lumière pollue

France 24 • 17/01/2020 à 15:00

Cette semaine, Élément Terre explore l'impact obscur l'ampoule électrique : la pollution lumineuse. Un phénomène qui altère notre vision de l'univers et met en danger nos écosystèmes. Il touche aujourd'hui 99% des populations américaines et européennes, tandis qu'un tiers de l'humanité ne voit plus la voie lactée. Pour en discuter, nous sommes allés à la rencontre d'un astronome créateur de "réserves de ciel", d'un militant écologiste qui prend les magasins en flagrant délit d'éclairage inutile, et d'une biologiste qui recueille et soigne les animaux nocturnes blessés.