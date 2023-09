PSG, Lens, OM... Le bon départ des clubs français en coupe d'Europe

information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 22:46

Cette semaine, le Café des sports accueille une grande voix de la musique africaine et un supporter des Lions de la Téranga : Youssou Ndour. Un point est aussi fait sur la situation à l'Olympique de Marseille, qui a vécu une semaine agitée en coulisses et pris un bon point sur le terrain de l'Ajax (3-3), ainsi que sur les clubs français engagés en coupe d'Europe. L'affiche à suivre ce week-end sera le derby madrilène entre l'Atlético et le Real.