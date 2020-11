Producteur tabassé à Paris: enquête pour "violences", trois policiers suspendus

AFP Video • 26/11/2020 à 18:24

"On m'a dit +sale nègre+, plusieurs fois, en me regardant dans les yeux et en mettant des coups de poing": le producteur de musique passé à tabac par des policiers samedi à Paris, raconte à la presse son agression à son arrivée à l'IGPN avec son avocate pour déposer plainte. Trois policiers ont été suspendus de leurs fonctions après le tabassage du producteur, documenté par une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux