"La dimension du racisme, dès lors qu'elle ressort et qu'elle est reconnue, donne aux violences qu'a subies Michel Zecler quelque chose d'assez extraordinaire, d'unique et une première en France", déclare Me Serge Money, avocat de Michel Zecler, alors que quatre à six ans de prison ferme ont été requis à l'encontre des trois policiers jugés devant la cour criminelle de Paris pour avoir passé à tabac le producteur de musique noir en novembre 2020, l'avocate générale ayant demandé que soit retenue la circonstance aggravante de racisme. SONORE
Procès Zecler: le caractère raciste des violences, "une première en France" (avocat)
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