Procès pour diffamation: arrivée du convoi de Donald Trump au tribunal de New York

information fournie par AFP Video • 16/01/2024 à 19:46

Le convoi de Donald Trump arrive au tribunal fédéral de Manhattan alors que l'ancien président américain est de retour à New York pour une affaire civile dans laquelle il a déjà été jugé responsable d'avoir abusé sexuellement et diffamé l'écrivain E. Jean Carroll. Le procès de mardi portera sur le montant que M. Trump devrait être contraint de payer pour les remarques distinctes qu'il a faites au sujet de Mme Carroll en 2019, alors qu'il était président. Elle réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts. IMAGES