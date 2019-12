Procès pour corruption en Algérie : deux anciens Premiers ministres devant la justice

France 24 • 04/12/2019 à 23:55

A la une du journal de l'Afrique, deux anciens ministres algériens devant la Justice. Ajournée lundi, le procès pour corruption d'Ahmed Ouyahia et d'Abdelmalek Sellal a repris ce mercredi. Comparaissent avec eux : d'anciens hauts dirigeants politiques et de grands patrons du secteur automobile. Les avocats de la défense ont boycotté l'audience dénonçant une justice « politisée » et un climat de « règlement de comptes ».