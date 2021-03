Procès Mediator: le Dr Irène Frachon soulagée par la condamnation et frustrée par les peines

AFP Video • 29/03/2021 à 12:59

SONORE"Soulagement" de la condamnation de Servier, mais "frustration face à la modicité des peines": le Dr Irène Frachon estime que le droit pénal français rencontre des difficultés à punir "la délinquance en col blanc", à l'énoncé du jugement contre Servier. Le laboratoire a été reconnu coupable de "tromperie aggravée" et d'"homicides et blessures involontaires", plus de dix ans après le retentissant scandale du Mediator, un médicament tenu pour responsable de centaines de décès.