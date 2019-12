Procès époux Balkany: "il est sous anesthésie générale et moi je suis là!" (Isabelle Balkany)

AFP Video • 16/12/2019 à 19:23

Le procès en appel pour fraude fiscale de Patrick et Isabelle Balkany a repris lundi 16 décembre à Paris sans le maire de Levallois-Perret, hospitalisé depuis jeudi. "Il est sous sous anesthésie générale et moi je suis là!" s'indigne son épouse à son arrivée au Palais de justice de Paris. à la cour d'assises de Paris du troisième procès en appel du couple Balkany. Isabelle Balkany se présente face au juge sans son mari Patrick, hospitalisé et actuellement sous anesthésie générale. Elle comparaît en appel pour fraude fiscale.