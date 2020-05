Procès en appel des Balkany: la défense dénonce une peine "disproportionnée"

AFP Video • 27/05/2020 à 14:44

Patrick Balkany sort de la cour d'appel de Paris après sa condamnation à cinq ans de prison ferme, sans incarcération immédiate, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les avocats des époux Balkany jugent la sentence "disproportionnée" et envisagent de se pourvoir en cassation. Les Balkany, anciennes figures de la droite française et édiles de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ont été condamnés en appel à 5 et 4 ans de prison ferme après des années de poursuites judiciaires.