Procès du crash Rio-Paris: Anne Rigail venue exprimer la "profonde compassion" d'Air France

information fournie par AFP Video • 11/10/2022 à 07:55

"J'ai essayé d'être le plus sincère possible", déclare le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury à la sortie d'audience au premier jour du procès en correctionnel à Paris d'Airbus et d'Air France pour homicides involontaires dans l'affaire du crash du Rio-Paris, tandis qu'Anne Rigail, la directrice générale de la compagnie aérienne, dit être venue "exprimer" la "plus profonde compassion" d'Air France. SONORE