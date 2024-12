Procès des viols de Mazan : retour sur une prise de conscience

information fournie par AFP Video • 11/12/2024 à 16:53

C’est le procès de la soumission chimique et des viols aggravés qui se tient depuis début septembre devant la cour criminelle du Vaucluse, à Avignon. Une cinquantaine d'hommes sont accusés d'avoir violé Gisèle Pelicot, préalablement droguée par son désormais ex-mari Dominique, pendant dix ans. L'accusation a requis 20 ans de prison contre Dominique Pelicot et des peines historiquement élevées pour les autres hommes impliqués. Ce procès, au retensissement médiatique mondial, a fait bouger les lignes sur le consentement et, peut-être, sur la définition même du viol.