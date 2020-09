Procès des attentats de janvier 2015: "On ne poursuit pas les vrais complices" (avocate de la défense)

AFP Video • 02/09/2020 à 14:22

SONORE"On ne poursuit pas les vrais complices" : Me Isabelle Coutant-Peyre, avocate d'Ali Riza Polat, l'un des 14 accusés du procès des attentats jihadistes de janvier 2015, regrette que "ceux qui ont fourni les armes" ne soient pas poursuivis et met en cause les services de renseignements qui avaient "cessé de surveiller les frères Kouachi et Amédy Coulibaly". Elle s'exprime à l'issue de la première matinée d'audience, au Palais de justice de Paris.