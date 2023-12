information fournie par AFP Video • 18/12/2023 à 15:57

Youcef Atal, défenseur algérien de l'OGC Nice, est jugé pour provocation à la haine pour avoir partagé une vidéo appelant à "un jour noir sur les juifs", dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas. Déjà suspendu par son club, le footballeur encourt jusqu'à un an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. IMAGES