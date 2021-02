Procès de Paul Rusesabagina, héros du film "Hotel Rwanda"

AFP Video • 17/02/2021 à 09:40

IMAGESPaul Rusesabagina, le héros du film à succès "Hotel Rwanda", comparaît au tribunal de Kigali, après avoir admis avoir contribué à la formation d'un groupe armé, mais avoir nié tout rôle dans ses crimes. Rusesabagina is famous for his depiction by Don Cheadle in the 2004 film "Hotel Rwanda" in which a moderate Hutu is shown as saving hundreds of lives at a luxury hotel during the 1994 genocide, which left some 800,000, mostly Tutsi, dead.