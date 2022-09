Procès de Nice : "on aimerait bien leur expliquer ce qu'on vit depuis six ans"

information fournie par AFP Video • 06/09/2022 à 19:48

"C'est très perturbant de voir des gens comme ça, ils nous disent qu'ils vivent un calvaire depuis six ans, on aimerait bien leur expliquer ce qu'on vit, nous aussi, depuis six ans", témoigne Célia Vialle à la sortie du deuxième jour du procès de Nice, où les accusés se sont exprimés. Elle est coprésidente de l'association de victimes "Promenade des Anges", a perdu sa mère, et son père a été blessé dans l'attaque. SONORE