Procès de France Télécom: l'émotion du président de la CFE-CGC chez Orange après la condamnation

AFP Video • 20/12/2019 à 11:57

Sébastien Crozier, président de la CFE-CGC chez Orange, réagit, ému, à la sortie du tribunal, après la condamnation de France Télécom et ses anciens dirigeants à l'issue d'un procès tenu dix ans après plusieurs suicides de salariés. L'entreprise est condamnée à une amende de 75.000 euros et les ex-dirigeants condamnés à 4 mois de prison ferme et 15.000 euros d'amende.