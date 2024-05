Procès d'un naufrage meurtrier de migrants en Méditerrannée: rassemblement tendu à Kalamata

information fournie par AFP Video • 21/05/2024 à 15:03

Une trentaine de personnes, dont des militants antiracistes et de gauche ainsi que des membres du syndicat PAME, se rassemblent dans une atmosphère tendue avant l'ouverture des audiences à Kalamata, en Grèce, alors que s'ouvre le procès de neuf Égyptiens accusés d'avoir participé à l'un des naufrages de migrants les plus meurtriers en Méditerranée, il y a environ un an. Après le tournage de ces images, les neuf accusés ont été acquittés par la justice grecque. De brèves échauffourées entre la police, déployée en masse, et les manifestants ont fait deux blessés légers. Des images montrent l'un d'entre eux. Au moins trois personnes ont été arrêtées, ont indiqué des sources policières à l'AFP. IMAGES