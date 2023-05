information fournie par AFP Video • 10/05/2023 à 08:23

E. Jean Carroll, l'ancienne journaliste qui accuse l'ex-président américain Donald Trump de viol et de diffamation, arrive au tribunal de New York alors que le jury se prépare à délibérer. Les images montrent également l'arrivée de l'avocat de Trump, Joe Tacopina, et d'une poignée de partisans de Carroll à l'extérieur du tribunal avec des pancartes. IMAGES