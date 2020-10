Procès Assange: les États-Unis ont "déchiré notre famille" affirme sa fiancée

AFP Video • 01/10/2020 à 20:11

S'exprimant devant le tribunal de Old Bailey alors que le procès d'extradition de Julian Assange touche à sa fin, sa fiancée Stella Morris déclare que les États-Unis "ont déchiré notre famille" et qu'Assange est en prison pour avoir dénoncé "des crimes et des atrocités commis par une puissance étrangère". La décision d'extrader ou non Assange du Royaume-Uni vers les États-Unis sera annoncée le 4 janvier 2021.