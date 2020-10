"Prison dorée" pour les premiers touristes étrangers de retour en Thaïlande

AFP Video • 08/10/2020 à 02:27

Piscine privée à débordement, baignoire avec vue, lit king size: les premiers touristes étrangers attendus sur le sol thaïlandais après plus de six mois d'interdiction vont vivre une quarantaine cinq étoiles, mais ils devront se confronter à des règles de sécurité parmi les plus strictes au monde.