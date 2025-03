information fournie par AFP Video • 07/03/2025 à 12:25

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin explique que la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), choisie pour accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux aura "un nouveau régime de détention beaucoup plus strict", avec notamment "des conditions de fouille extrêmement drastiques" et des travaux qui permettront "d'isoler totalement la prison". SONORE