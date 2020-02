Primaires démocrates: Sanders remporte le New Hampshire, devant Buttigieg et Klobuchar

AFP Video • 12/02/2020 à 10:57

Le sénateur socialiste et candidat à la Maison Blanche Bernie Sanders affirme que sa victoire dans le New Hampshire "est le début de la fin pour Donald Trump", après être arrivé en tête de cette primaire démocrate, suivi de près par les modérés Pete Buttigieg et Amy Klobuchar. Biden et Warren sont distancés, prochain vote dans le Nevada.