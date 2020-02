Primaires démocrates : Pete Buttigieg, le candidat gay de 38 ans en tête des premiers suffrages

France 24 • 05/02/2020 à 15:22

Aux Etats-Unis, la course aux caucus des primaires démocrates s'est ouverte avec l'Etat de l'Iowa, où rivalisaient notamment Bernie Sanders, Joe Biden et Elizabeth Warren. Contre toute attente, c'est le jeune et sans expérience politique nationale Pete Buttigieg qui remporte la majorité des suffrages, créant la stupeur chez candidats et électeurs confondus.