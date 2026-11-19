Une primaire de la droite et du centre pourraient avoir lieu fin janvier après une première réunion entre les équipes de Gabriel Attal, David Lisnard et Bruno Retailleau. Édouard Philippe, malgré la pression de ses concurrents, refuse toujours d'y participer. Pourra t-il résister ? Ce refus peut-il lui coûter cher alors que David Lisnard, le maire de Cannes, est en dynamique dans les sondages ?
Primaire du centre et de la droite : Édouard Philippe, sous pression, refuse toujours
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