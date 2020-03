Prêt-à-porter hiver 2020 : Paris encense les diversités

France 24 • 06/03/2020 à 13:36

La mode, toujours en avance d'une saison, se définit sans relâche en accord avec les bouleversements qui agitent nos sociétés. Chanel fait défiler des mannequins fines et rondes, blanches et noires en habits de mousquetaires. Balmain réinvente une bourgeoise qui n'a de cesse de ne plus en être une. Le Nigérian Kenneth Ize et le Sud-Africain Thebe Magugu mettent à nu et en avant leurs racines. Les Japonais Issey Miyake et Yohji Yamamoto encouragent la pensée rebelle à devenir un esprit positif.