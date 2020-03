Prêt-à-porter Hiver 2020 : la mode aux prises avec les bouleversements de notre temps

France 24 • 20/03/2020 à 12:52

Épidémie de Coronavirus, réchauffement climatique... On pourrait croire que la mode vit dans le déni des catastrophes, mais non. Elle ne fait que tenter de rendre supportable l'insupportable, à l'heure où les prophéties les plus alarmistes semblent se réaliser. Pour présenter sa collection Hiver 2020, Kenzo a fait défiler ses mannequins dans des tunnels sanitaires. Mame Kurogouchi, elle, s'est choisie la faculté de pharmacie de Paris pour écrin, tandis que Balenciaga chaussait ses mannequins d'immenses bottes pour braver la montée des eaux sous un ciel dantesque.