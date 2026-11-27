Le judoka et candidat à la présidentielle Teddy Riner a effectué vendredi une visite au centre pénitentiaire de Béziers (Hérault) en compagnie du maire de la ville Robert Ménard (divers droite).
Présidentielle : visite de Riner au centre pénitentiaire de Béziers
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