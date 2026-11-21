Dominique de Villepin, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle malgré des sondages peu probants, débute sa campagne avec une réunion citoyenne à Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise). "Dans le combat que je veux engager au cours des prochains mois, il y a cette idée qu'il faut remettre le pays à l'endroit," dit l'ancien Premier ministre lors d'une prise de parole.
Présidentielle : Villepin lance sa campagne à Garges-lès-Gonesse
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