Le candidat à l'élection présidentielle Teddy Riner a affirmé vendredi lors de sa première sortie de campagne, à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, avoir "écouté" et "appris beaucoup" auprès des soignants, assurant que "le temps de la réflexion" et de "la réponse aux questions (allait) venir après".
Présidentielle : Teddy Riner commence sa campagne par l'hôpital
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