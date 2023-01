information fournie par AFP Video • 28/01/2023 à 18:13

Le général de l'Otan à la retraite Petr Pavel, célèbre la victoire sur scène devant ses partisans et entonne l'hymne tchèque. L'ex-général a promis d'être un président indépendant, non influencé par la politique des partis, de continuer à soutenir l'aide à l'Ukraine déchirée par la guerre, et d'appuyer la candidature de Kiev pour devenir membre de l'UE.