"Personne ne joue les marionnettes avec moi" : lors de sa visite au salon du Made in France à Paris samedi, Teddy Riner a refusé d'être assimilé à Emmanuel Macron, même si ce dernier l'a félicité suite à l'annonce de sa candidature à la présidentielle.
Présidentielle : Riner réfute l'étiquette macroniste
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