 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Présidentielle : Riner réfute l'étiquette macroniste

information fournie par AFP Video 15/11/2026 à 14:46

"Personne ne joue les marionnettes avec moi" : lors de sa visite au salon du Made in France à Paris samedi, Teddy Riner a refusé d'être assimilé à Emmanuel Macron, même si ce dernier l'a félicité suite à l'annonce de sa candidature à la présidentielle.

Emmanuel Macron
Presidentielle 2027
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Au Sénégal, un nouveau drame de la migration

information fournie par AFP Video 10 nov.
1
2

Acte V de la mobilisation sociale : entre 24.000 et 100.000 manifestants à Paris

information fournie par AFP Video 14 nov.
2
3

En Éthiopie, une petite entreprise contre la "précarité menstruelle"

information fournie par AFP 10:08
4

SpaceX rattrape l'étage supérieur de sa mégafusée Starship, une première

information fournie par AFP 10:12
11
5

Ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle au Cap-Vert

information fournie par AFP Video 13:16
6

Francophonie: Emmanuel Macron reçu par le roi du Cambodge lors d'une cérémonie officielle

information fournie par AFP Video 13:17
7

En Éthiopie, une petite entreprise contre la "précarité menstruelle"

information fournie par AFP Video 13 nov.
8

"On veut augmenter notre pouvoir de vivre" déclarent les Gilets jaunes

information fournie par AFP Video 14 nov.
3
1

Crise bancaire au Paraguay : le président destitué Santiago Peña placé en détention préventive

information fournie par AFP 08 nov.
2

De combien faut-il augmenter le SMIC ?

information fournie par Ecorama 09 nov.
13
3

A Cracovie, le rêve brisé d'une Pologne sûre qui ne l'est plus

information fournie par AFP 08 nov.
6
4

Dans l'Argentine de l'ultralibéral Milei, le pape demande une économie "au service de la personne"

information fournie par AFP 09 nov.
5

L’épargne des Français en danger en cas de crise financière ?

information fournie par Ecorama 09 nov.
8
6

Azerbaïdjan : Erdogan et Aliev affichent leur "unité" après des tensions

information fournie par AFP 08 nov.
5
7

Top 5 IA du 09/11/2026

information fournie par Libertify 10 nov.
8

CNews : "Personne n'a le droit de trier parmi les journalistes" (gouvernement)

information fournie par AFP Video 10 nov.
5
1

Gold by Gold lance une nouvelle augmentation de capital

information fournie par Boursorama 19 oct.
2

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 3 (S2)

information fournie par Boursorama 26 oct.
3

Pétrole à 115$ : Nouveau choc pétrolier en vue ?

information fournie par Ecorama 26 oct.
4

Vers une hausse du taux Livret A en février, revalorisation des retraites complémentaires, surendettement en progression

information fournie par BoursoBank Clients 24 oct.
3
5

Ukraine: attaque de missiles sur Kiev après des pourparlers russo-américains

information fournie par AFP 22 oct.
17
6

Macron serre la vis sur les manifestations, la gauche "en colère" après la réunion à Matignon

information fournie par AFP 22 oct.
44
7

BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Edmond de Rothschild AM pour le troisième trimestre 2026

information fournie par BoursoBank 21 oct.
8

Bourse : la revanche des oubliés

information fournie par Ecorama 21 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank