Le candidat Horizons à la présidentielle Édouard Philippe continue sa campagne en vue des élections lors d'un déplacement dans un hôpital de Romans-sur-Isère (Drôme).
Présidentielle : Philippe en campagne dans la Drôme
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